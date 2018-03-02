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Galatasaray'da kritik gün 9 Mart!

Galatasaray'ın Manchester City, PAOK ve Sao Paulo’ya toplam 4 milyon Euro civarında ödenmesi gereken borcu var. 9 Mart’a kadar yönetimin bu borcu kapatması şart. Yoksa UEFA’ya koz verilecek.

Galatasaray'da kritik gün 9 Mart!
Galatasaray'ın Manchester CityPAOK ve Sao Paulo’ya toplam 4 milyon Euro civarında ödenmesi gereken borcu var. 9 Mart’a kadar yönetimin bu borcu kapatması şart. Yoksa UEFA’ya koz verilecek. 9 Mart’a kadar yönetimin bu borcu kapatması şart.

Aksi durumda UEFA’nın eline Galatasaray’a ceza kesebilmesi için koz verilmiş olacak. Geçtiğimiz günlerde UEFA, Panathinaikos’a futbol ailesine olan borçlarından dolayı uyarı verdi ve borcunu kapatması için de bir süre belirledi. Ödememesi halinde ise 2021 yılına kadar organizasyonlarına almayacaklarını beyan etti. Ne yapıp edip 4 milyon Euro bulunmalı. Tabii ki bu borç bugün oluşmadı ancak Mustafa Cengiz ve arkadaşları durumu bilerek göreve talip oldular.

Fanatik


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