Galatasaray'da kritik gün 9 Mart!

Erdinç Şahin

'ınve’ya toplamcivarında ödenmesi gereken borcu var. 9 Mart’a kadar yönetimin bu borcu kapatması şart. Yoksa’ya koz verilecek. 9 Mart’a kadar yönetimin bu borcu kapatması şart.Aksi durumda UEFA’nın eline Galatasaray’a ceza kesebilmesi için koz verilmiş olacak. Geçtiğimiz günlerde UEFA,’a futbol ailesine olan borçlarından dolayı uyarı verdi ve borcunu kapatması için de bir süre belirledi. Ödememesi halinde ise 2021 yılına kadar organizasyonlarına almayacaklarını beyan etti. Ne yapıp edip 4 milyon Euro bulunmalı. Tabii ki bu borç bugün oluşmadı ancakve arkadaşları durumu bilerek göreve talip oldular.