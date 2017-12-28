Galatasaray'da liste çalışmaları devam ediyor

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Mehmet Ağar'da sıcak gelişme! Yönetime giremiyor

YENİ İSİMLER İÇİN ADAYLAR

CEMAL ÖZGÖRKEY: "MAYIS'TA SEÇİM OLURSA LİSTELERE DAHİL OLABİLİRİM"

MUSTAFA CENGİZ: "LİSTEMİZ HEMEN HEMEN ŞEKİLLENDİ"

Erdinç Şahin

Camianın önde gelen isimlerindenaday olmayacakları öğrenilirken mevcut7 ile 10 arasında yeni isimler seçeceği ve istifa edenler nedeniyle daha güçlü bir kadro kurmak istediği konuşuluyor.'a teklif götürüldüğü ancak Eski içişleri Bakanı ve Başbakan yardımcısının bu duruma nazikçe teşekkür ettiği öğrenildi. Mehmet Ağar'ın yerine oğlu'in listesine alınabileceği de bazı kaynaklarca ifade ediliyor.'da 20 Ocak'taki genel kurul için adayların yarın akşama kadarlistelerini teslim etmeleri gerekiyor.yönetiminden daha önceistifa ederek ayrılmışlardı.Yenilenecek listede mevcut yönetimdenyeniden yer alması bekleniyor.İkinci Başkan Cengiz Özyalçın yeni yönetimde yer alamayacak. Özbek'ten affını isteyen diğer ismin ise Tarık Taşar olduğu öğrenildi.Özbek'e bir çok yerden isimler önerilirken seçim konusunda zorlanan Galatasaray Başkanı'nın'ı da yönetim için düşündüğü belirtiliyor.Bu arada başkan adaylarının listesine almak istediği eski yöneticilerden ve Galatasaray camiasının etkili isimlerinden Cemal Özgörkey şu an için listelerde yer almadığını, ancak seçimin Mayıs ayında tekrar edilmesi halinde hem önümüzdeki seçimde hem de Mayıs ayındaki seçimde listelere dahil olabileceğini belirtti. Özgörkey, "Bu baskın seçim, 3 senelik seçim, benim Galatasaraylılık duruşuma uymuyor" dedi.Ocak ayında gerçekleştirilecek olan seçimde Galatasaray başkanlığına daha önce adaylığını açıklayan Mustafa Cengiz, "Listemiz hemen hemen şekillendi. 1-2 noktada değerlendirme sürüyor. Hep birlikte ekip olarak çalışmalara devam ediyoruz. Yarın listeleri veriyoruz.3 gün öncede listeleri vererek bir ilk gerçekleştirdik. Yarın da listeye ekler yapacağız. 135 kişinin imzasını verdik. Sen neden'e imza verdin diye soruyorlar. Biz bu mahremiyeti'ın namusuna teslim ediyoruz. Biz haksız bir seçim galibiyeti istemiyoruz. Onurlu, dürüst ve saf, şeffaf birile seçim istiyoruz...Bu liste nasıl ele geçti ? Divan başkanlığı bunun sorumlularını araştırıyor. Bu kişisel bilgilerin korunması(mahrumiyet) kanunu da aykırıdır. Biz listeyi verdikten sonra imza veren isimler aranıyor. 10 gündür de seçim için imza topluyorum. Galatasaray camiasına lekesiz, vizyoner, konusunda uzman, genellikle genç arkadaşları görev alacak. Bu arkadaşlar gelecektebaşkan ve yönetici olacaklar, amacımız bu" şeklinde konuştu.