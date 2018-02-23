Galatasaray'da logo krizi

Erdinç Şahin

kulübün tarihini ve başarılarını sergileyecek olan, 28 Şubat’ta açılacak. Konuyla ilgili olarak üyelere bir bilgilendirme davetiyesi gönderildi.Ancak bu davetiyedelogosunun değiştirilmiş olması, camiadan büyük tepki çekti.Dün üyeler arasında yapılan yazışmalarda en çok dile getirilen konu buydu.logosunda kırmızı olanharfi, siyah olarak kullanıldı.S harfinde ise beyaza çalan sarı tonu tercih edildi. Üyeler, “Yeni yönetem ezber bozacaktı. Herhalde logoyla başladılar” diye tepki gösterdi.