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Galatasaray’da mali kongre tarihi belli oldu

Galatasaray’da mali kongre tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte yıllık olağan genel kurul toplantısı 24 Mart’ta, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 31 Mart’ta yapılacak.

Galatasaray’da mali kongre tarihi belli oldu
Galatasaray Kulübünde mali kongre tarihi belli oldu.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre yıllık olağan genel kurul toplantısı, 24 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 31 Mart Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak.

Genel kurulda, kulüp yönetiminin mali ve idari yönden ibrası da oya sunulacak.

Kongre gündeminde disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanması ve 2018 yılı bütçesinin görüşülüp karar altına alınması da bulunuyor.

AA


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