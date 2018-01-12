Galatasaray'da Murat İlbak istifa etti

MURAT İLBAK KİMDİR?

Erdinç Şahin

, yönetim kurulu üyesi Murat İlbak'ın istifa ettiğini KAP'a bildirdi.1975 yılında İstanbul’da doğdu.1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve StröerGroup’ta iş hayatına atıldı. 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketinde Genel Müdür Yardımcısı görevine atanan İlbak, 2006 yılında şirketin CEO ‘su oldu.Halen ayn ışirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini devam ettiren İlbak, aynı zamanda farklı sektörlerdeki pek çok önemli şirketine yönetim kurulunda yer almaktadır.İlbak Holding, Büyük Baskı Merkezi, People Communication, United People, Portline Medya Pazarlama , Outbox Medya Pazarlama, Asya Maden, MLYapı,Fokus İnşaat&Turizm, İlbak Madencilik ile Galatasaray Mağazacilik ve Sportif AŞ; İlbak’ın halen yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttüğü şirketlerden bazılarıdır.İlbak, evlive 2 çocuk babasıdır.