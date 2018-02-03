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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den radikal kararlar!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transferde kendi kurallarından vazgeçmedi. Özbek dönemindeki 'puan başına bonus' içeren sözleşmelere, "Galatasaray her maçını kazanmaya oynar. Bizim oyuncumuz beraberlik için para alamaz" diyerek karşı çıkan Cengiz, Yuto Nagatomo'nun anlaşmasına özel prim maddesi koydurmadı.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den radikal kararlar!
Galatasaray'da 20 Ocak'ta sürpriz şekilde Dursun Özbek'i geçerek, başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Cengiz, kulüpte en önemli değişikliği transfer politikasında yaptı.

Devre arasında alınan tek isim olan Japon futbolcu Yuto Nagatomo yeni başkanın kurallarına göre Sarı-Kırmızılı kulübe imza attı. Yazın 10 yabancı transfer eden sarı-kırmızılılar, bu oyuncularla yaptığı sözleşmelerde garanti maç başı ücretlerini puan başına bonus şeklinde değiştirmişti.

Başta Gomis olmak üzere yeni transferler beraberlik halinde 4-5 bin Euro, galibiyette ise 12-15 bin Euro arasında değişen primlerle ödüllendirildi.
 

ŞAMPİYONLUĞA 150 BİN EURO


Dursun Özbek dönemindeki bu maç başı uygulaması Mustafa Cengiz'in tepkisi çekti. "Galatasaray her maçını kazanmaya oynar. Beraberliği hiçbir Galatasaraylı kabul etmez. Galatasaray'ın oyuncusu da bir puan için prim alamaz" görüşünü savunan Başkan Cengiz, koltuğa oturur oturmaz dediğini yaptı. Nagatomo ile imzalanan sözleşmeye puan için prim maddesi koyulmadı. 850 bin Euro garanti para kazanacak olan Japon sol beke maç başı herhangi bir ödeme sözü verilmezken, şampiyonluk halinde 150 bin Euro bonusla ödüllendirilecek.

 Sabah


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