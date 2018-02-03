Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den radikal kararlar!

ŞAMPİYONLUĞA 150 BİN EURO

Erdinç Şahin

'da 20 Ocak'ta sürpriz şekildegeçerek, başkanlık koltuğuna oturankulüpte en önemli değişikliği transfer politikasında yaptı.Devre arasında alınan tek isim olan Japon futbolcuyeni başkanın kurallarına göre Sarı-Kırmızılı kulübe imza attı. Yazın 10 yabancı transfer eden sarı-kırmızılılar, bu oyuncularla yaptığı sözleşmelerde garanti maç başı ücretlerini puan başına bonus şeklinde değiştirmişti.Başta Gomis olmak üzere yeni transferler beraberlik halinde 4-5 bin Euro, galibiyette ise 12-15 bin Euro arasında değişen primlerle ödüllendirildi.Dursun Özbek dönemindeki bu maç başı uygulaması Mustafa Cengiz'in tepkisi çekti. "Galatasaray her maçını kazanmaya oynar. Beraberliği hiçbir Galatasaraylı kabul etmez. Galatasaray'ın oyuncusu da bir puan için prim alamaz" görüşünü savunan Başkan Cengiz, koltuğa oturur oturmaz dediğini yaptı. Nagatomo ile imzalanan sözleşmeye puan için prim maddesi koyulmadı. 850 bin Euro garanti para kazanacak olan Japon sol beke maç başı herhangi bir ödeme sözü verilmezken, şampiyonluk halinde 150 bin Euro bonusla ödüllendirilecek.