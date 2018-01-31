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Galatasaray'da N'Diaye şoku!

Premier Lig ekibi Stoke City'ye transferine kesin gözüyle bakılan Galatasaray'ın yıldız isimlerinden N'Diaye'nin transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor

Galatasaray'da N'Diaye şoku!
Galatasaray gün içinde Badou Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti. Ancak İngiliz televizyon kanalı BBC'ye konuşan bir hukukçuya göre, Ndiaye'nin son iki yılda Senegal'in oynadığı maçların yüzde 60'ında forma giyme şartını yerine getirmemesi, çalışma izni alma sürecinde sıkıntı çıkarabilir.


6 AY KİRALIK OYNAYABİLİR


Stoke City, İngiltere Futbol Federasyonu'nun yüzde 60 şartını karşılayamadığı için, farklı bir başvuru süreci izlemeye karar verdi.

Badou Ndiaye'nin İngiltere'de çalışma izni alıp alamayacağı, bağımsız bir panelin kararıyla belirlenecek. Bu durum çözülmezse Badou N'Diaye 6 ay kiralık Galatasaray'da oynayabilir.


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