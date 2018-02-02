Galatasaray'da Nagatomo ilk antrenmanına çıktı

Erdinç Şahin

yönetimindeki antrenmanda dün akşam'a karşı ilk 11'de forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.Diğer oyuncuların yer aldığı grupta ise ilk olarak aerobik koşu ve açma - germe hareketleri yapıldı. Ana bölümde sınırlı alanda 5'e 5 çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi yarın saat 14.00'te bir idman daha gerçekleştirildikten sonra saat 17.00'de özel bir uçakla Sivas'a hareket ederek Sivas'ta kampa girecek.