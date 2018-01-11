Galatasaray'da Remy iddiası



'SÜRPRİZ BİR TRANSFER YAPILABİLİR'

Haber Merkezi

Sol bek transferi konusunda yoğun mesai harcayan'ın, Las Palmas'ın Fransızforvetitransfer etmek istediği ortaya çıktı. Fransa basınına göre Sarı-Kırmızılılar'ın dışında Remyile İspanyol ve İtalyan kulüpleri de ilgileniyor.Sezonun il yarısında İspanya'nınLas Palmasekibinde 13 maçta 6 gol atan Remy'nin kış transfer dönemi sona ermeden Galatasaray'a transfer olabileceği iddia edildi.Henüz resmi teklif iletilmeyen Remy, Galatasaray'a transfer olması durumunda abir diğer Fransız golcüile aynı takımda forma giyecek.Galatasaray Teknik Direktörü, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada sol bek transferinin yanında teknik ekibibn kararı doğrultusunda sürpriz bir transfer yapılabileceğini ifade etmişti.