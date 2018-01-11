Galatasaray'da Remy iddiası

Sol bek transferi konusunda yoğun mesai harcayan Galatasaray
'ın, Las Palmas'ın Fransız
forveti Loic Remy
transfer etmek istediği ortaya çıktı. Fransa basınına göre Sarı-Kırmızılılar'ın dışında Remy
ile İspanyol ve İtalyan kulüpleri de ilgileniyor.
'SÜRPRİZ BİR TRANSFER YAPILABİLİR'
Sezonun il yarısında İspanya'nın
Las Palmas
ekibinde 13 maçta 6 gol atan Remy'nin kış transfer dönemi sona ermeden Galatasaray'a transfer olabileceği iddia edildi.
Henüz resmi teklif iletilmeyen Remy, Galatasaray'a transfer olması durumunda abir diğer Fransız golcü Bafetimbi Gomis
ile aynı takımda forma giyecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada sol bek transferinin yanında teknik ekibibn kararı doğrultusunda sürpriz bir transfer yapılabileceğini ifade etmişti.
Haber Merkezi