Galatasaray'da Ryan Donk'a müjde!

Erdinç Şahin

ile yapılan kupa maçında sergilediği performansla beğeni toplayan’a Teknik Direktörson bir şans daha verecek.kampında Hollandalı futbolcunun performansını mercek altına alacak olan Sarı-Kırmızılı teknik adamın, bu futbolcuyu kazanmak istediği bildirildi. Terim’in, tekniği ve fiziği nedeniyle Donk’u iyi bir alternatif olarak düşündüğü belirtildi.Terim önceki gün’a, Kasımpaşa’daki haline dönmesi halinde kalabileceği mesajını göndermişti.