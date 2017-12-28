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Galatasaray'da Ryan Donk'a müjde!

Buca ile yapılan kupa maçında sergilediği performansla beğeni toplayan Ryan Donk’a Teknik Direktör Fatih Terim son bir şans daha verecek.

Galatasaray'da Ryan Donk'a müjde!
Buca ile yapılan kupa maçında sergilediği performansla beğeni toplayan Ryan Donk’a Teknik Direktör Fatih Terim son bir şans daha verecek.
 
Antalya kampında Hollandalı futbolcunun performansını mercek altına alacak olan Sarı-Kırmızılı teknik adamın, bu futbolcuyu kazanmak istediği bildirildi. Terim’in, tekniği ve fiziği nedeniyle Donk’u iyi bir alternatif olarak düşündüğü belirtildi.
 
Terim önceki gün Donk’a, Kasımpaşa’daki haline dönmesi halinde kalabileceği mesajını göndermişti.

(Milliyet)
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