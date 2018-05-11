HEM SAHADA HEM KASADA

'da, futbolcusundan taraftarına, antrenöründen yöneticisine dek herkes şampiyonluğa kilitlendi.takımın yarınile oynayacağı maça tüm camia yoğun ilgi gösteriyor.- Başkanve yönetimi, 52 bin seyirci kapasiteli Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşmadan en az 6 milyon TL gelir elde etmeyi hedeflerken, VIP koltukları dahil tüm biletlerin şimdiden satıldığı bildirildi.- Futbolcular dabiletlere ve localara büyük ilgi gösteriyor. Teknik direktör’in yanı sıra, bu sezon attığı 27 golle Galatasaray’ın başarısında büyük pay sahibi olanile takım kaptanı’ndan 12’şer kişilik loca kiraladı.Diğer oyuncular da bu maç için yurt içi ve yurt dışından gelecek konukları için toplam 300 adet VIP koltuk satın aldı.karşısında 3 puan alıp şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı hedefleyenfutbolcular ve teknik heyet, loca ve VIP biletlere ödeyecekleri ücretlerle, kulüplerine yüz binlerce lira para da kazandıracak.