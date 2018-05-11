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Galatasaray'da şampiyonluk maçına hücum!

Yarın Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maçta 3 puan almayı hedefleyen futbolcular ve teknik heyet, ödeyecekleri loca ve bilet ücretleriyle de Galatasaray’a yüzbinlerce lira kazandıracak.

Galatasaray'da şampiyonluk maçına hücum!
Galatasaray'da, futbolcusundan taraftarına, antrenöründen yöneticisine dek herkes şampiyonluğa kilitlendi. Sarı-Kırmızılı takımın yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maça tüm camia yoğun ilgi gösteriyor.

- Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, 52 bin seyirci kapasiteli Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşmadan en az 6 milyon TL gelir elde etmeyi hedeflerken, VIP koltukları dahil tüm biletlerin şimdiden satıldığı bildirildi.
 

HEM SAHADA HEM KASADA


- Futbolcular da VIP biletlere ve localara büyük ilgi gösteriyor. Teknik direktör Fatih Terim’in yanı sıra, bu sezon attığı 27 golle Galatasaray’ın başarısında büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis ile takım kaptanı Selçuk İnan, Türk Telekom Stadı’ndan 12’şer kişilik loca kiraladı.

Diğer oyuncular da bu maç için yurt içi ve yurt dışından gelecek konukları için toplam 300 adet VIP koltuk satın aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan alıp şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, loca ve VIP biletlere ödeyecekleri ücretlerle, kulüplerine yüz binlerce lira para da kazandıracak.

Hürriyet


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