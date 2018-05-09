Galatasaray'da Serdar Aziz idmana çıkmadı

Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig
İlhan Cavcav Sezonu 33. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası
’nda teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Mariano, tedavisinin ardından sahada kondisyonerler eşliğinde özel bir çalışma yaptı.
SERDAR AZİZ'İN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLDİ
Galatasaray'ın
bugünkü antrenmanını Karaçay Gençlik Spor Kulübü’
nün genç oyuncuları da takip etti. NEF, Osmaniye’nin Karaçay Mahallesi’ndeki sekiz gencin madde bağımlılığıyla mücadele etmek ve bölgedeki çocuklara umut olmak için, “Umudun Takımı” sloganıyla kurulan Karaçay Gençlik Spor’a sponsor olduğunu 23 Nisan’ a özel bir duyuruyla açıklamıştı.
Galatasaray Futbol Takımı, Evkur Yeni Malatyaspor
karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay
Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Erdinç Şahin