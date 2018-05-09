Galatasaray'da Serdar Aziz idmana çıkmadı

SERDAR AZİZ'İN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLDİ

Erdinç Şahin

İlhan Cavcav Sezonu 33. haftasındaile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.’nda teknik direktöryönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Mariano, tedavisinin ardından sahada kondisyonerler eşliğinde özel bir çalışma yaptı.bugünkü antrenmanınınün genç oyuncuları da takip etti. NEF, Osmaniye’nin Karaçay Mahallesi’ndeki sekiz gencin madde bağımlılığıyla mücadele etmek ve bölgedeki çocuklara umut olmak için, “Umudun Takımı” sloganıyla kurulan Karaçay Gençlik Spor’a sponsor olduğunu 23 Nisan’ a özel bir duyuruyla açıklamıştı.karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saatTesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.