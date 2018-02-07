Galatasaray'da Sneijder şoku! Babasına 200 bin Euro...

BİR SKANDAL DAHA

İMZA PARASI 1.3 MİLYON EURO'YDU

DURSUN ÖZBEK YALANLAMIŞTI!

Erdinç Şahin

'ın eski yönetiminin bonkörlüğü, “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” dedirtti... Yeni Başkanve yönetimi, göreve gelir gelmez kendilerini büyük bir mali krizin içerisinde bulmuş, eski başkandöneminde yapılan ödemelerle ilgili başlatılan incelemeler sırasındaki karşılaşılan tablo nedeniyle de adeta dumura uğramıştı.Yapılan incelemeler sırasında’ye satılan’a ödenen bonservis bedelinin 7,5 milyon Euro değil, aslında 12 milyon Euro olduğu ortaya çıkmıştı.Habertürk Gazetesi'nden Erhan Telli'nin haberine göreve ekibi, eski defterleri müfettiş titizliğiyle incelerken, yapılan skandal ödemelerden biri daha ortaya çıktı. Sezon başında Galatasaray’dan ayrılan Wesley Sneijder’ın babası’a 2015 yılında sözleşme uzatırken anlaşmaya katkısı nedeniyle 200 bin Euro () ödendiği ortaya çıktı.Yenilenen sözleşme nedeniyleyıldızın temsilcisi’e zaten menajerlik ücreti ödeyenyönetiminin, Sneijder’ın isteğiyle bu komisyonu da babasına ödediği öğrenildi., 2015’te 1.3 milyon Euro imza parası ve senelik 3.2’şer milyon Euro karşılığında kontrat uzatmış, bu sezon başında anlaşamayıp ayrılmak zorunda kalmıştı.Sözleşme uzatıldıktan sonra’ın babasına dışarıdan para verildiği iddiaları gündeme gelmiş, ancak’da konuşanbunların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu. Üyelerin karşısına çıkan Özbek, “’ın babasına komisyon verme, para ödeme gibi bir durumumuz söz konusu değil” demişti. Ancak çıkan ödeme belgesi bunun tam aksini ortaya koymuş oldu.