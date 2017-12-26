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Galatasaray'da transfer bombası: Hakan Çalhanoğlu

Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim’in oturmasıyla transferde yeni bir yol haritası belirleyen Galatasaray’ı hareketli günler bekliyor. Terim, transfer etmek ve takımdan gönderilmesini istediği isimleri yönetime bildirecek. Ama en çok istediği isim Hakan Çalhaoğlu...

Galatasaray'da transfer bombası: Hakan Çalhanoğlu
Tecrübeli hoca mutlaka bir sol bek, orta sahada hücuma yönelik bir isim ve savunmada hem sağ bekte hem de stoper olarak oynayabilecek bir alternatif talebinde bulundu. Son basın toplantısında, “Transferde iyi ilişkilerimizi kullanacağız” diyen Fatih Terim’in, İtalya’yı işaret ettiği belirtilirken, hedefte ilk olarak Hakan Çalhanoğlu olduğu öğrenildi.
 

HOCA HAKAN'I ÇOK İSTİYOR


Fatih hocanın eski takımlarından olan Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu da gözde isimlerden. İtalya’da aradığını bulamayan yıldız futbolcuyu milli takımda her fırsatta oynatan Terim, öğrencisini bu kez de Galatasaray’da görmek istiyor. Tecrübeli teknik adamın, Hakan’ın kiralanması için Milan yöneticileriyle görüşeceği de gelen haberler arasında.

 
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