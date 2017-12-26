Galatasaray'da transfer bombası: Hakan Çalhanoğlu

HOCA HAKAN'I ÇOK İSTİYOR

Erdinç Şahin

Tecrübeli hoca mutlaka bir sol bek, orta sahada hücuma yönelik bir isim ve savunmada hem sağ bekte hem de stoper olarak oynayabilecek bir alternatif talebinde bulundu. Son basın toplantısında, “Transferde iyi ilişkilerimizi kullanacağız” diyen’in,’yı işaret ettiği belirtilirken, hedefte ilk olarakolduğu öğrenildi.Fatih hocanın eski takımlarından olan Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu da gözde isimlerden. İtalya’da aradığını bulamayan yıldız futbolcuyu milli takımda her fırsatta oynatan Terim, öğrencisini bu kez de Galatasaray’da görmek istiyor. Tecrübeli teknik adamın, Hakan’ın kiralanması için Milan yöneticileriyle görüşeceği de gelen haberler arasında.