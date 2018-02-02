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Galatasaray'da transfer şoku! Evrak krizi...


Galatasaray’ın ara transferin son günü Malaga’ya kiraladığı Ahmet Çalık, İspanyolların evrakları sisteme zamanında girmemesi nedeniyle lisans alamadı. Bu olay imzalar eksik olduğu için Galatasaray’ın lisans çıkaramadığı Grosskreutz'u hatırlattı.

Galatasaray'da transfer şoku! Evrak krizi...
Atiker Konyaspor maçının kadrosunda yer alan Ahmet Çalık’ın Malaga’ya transferi son saniyede suya düştü. Yaşanan olaylar Galatasaray'ın geçen sezonki Kevin Grosskreutz transferini hatırlattı. Ahmet Çalık, İspanya’nın Malaga Kulübü’nden gelentransfer teklifi sonrası derhal teknik direktör Fatih Terim ile görüştü.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Terim’in onay vermesiyle birlikte Çalık, gece yarısı Malaga’ya kiralandı. Ancak İspanyollar Ahmet Çalık’ın transferine dair resmi işlemleri FIFA’nın sistemine girmekte gecikince lisans çıkarılamadı. Böylece Çalık, La Liga’nın kapısından döndü. Ancak Malaga itirazda bulundu. İtirazlardan sonra Çalık’ın durumu kesinlik kazanacak.
 

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI


Geçen yılın devre arasında 4.5 milyon Euro karşılığında Gençlerbirliği’nden alınan Ahmet Çalık, sarı kırmızılı kulüpte beklentileri karşılayamadı. 23 yaşındaki savunmacı sadece 3 lig maçında 93 dakika oynadı bu sezon. Bu transfer olayı Kevin Grosskreutz’un son dakika gerçekleşmeyen transferini hatırlattı.

Galatasaray, 2015’te Borussia Dortmund’dan transfer ettiği ve İstanbul’a getirdiği Kevin Grosskreutz’un evraklarında imzalar eksik olduğu için lisans çıkartamamıştı. Bu skandal sonrası oyuncu yarım devre futboldan uzak kalırken, futbol oynayabileceği ikinci devreyi beklemeden Galatasaray’dan ayrılmıştı.


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