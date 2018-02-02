Galatasaray'da transfer şoku! Evrak krizi...

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Erdinç Şahin

maçının kadrosunda yer alan’ın’ya transferi son saniyede suya düştü. Yaşanan olaylar'ın geçen sezonkitransferini hatırlattı. Ahmet Çalık,’nın Malaga Kulübü’nden gelentransfer teklifi sonrası derhal teknik direktörile görüştü.Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Terim’in onay vermesiyle birlikte Çalık, gece yarısı Malaga’ya kiralandı. Ancak İspanyollar Ahmet Çalık’ın transferine dair resmi işlemleri FIFA’nın sistemine girmekte gecikince lisans çıkarılamadı. Böylece Çalık, La Liga’nın kapısından döndü. Ancak Malaga itirazda bulundu. İtirazlardan sonra Çalık’ın durumu kesinlik kazanacak.Geçen yılın devre arasında 4.5 milyon Euro karşılığında’nden alınan Ahmet Çalık, sarı kırmızılı kulüpte beklentileri karşılayamadı. 23 yaşındaki savunmacı sadece 3 lig maçında 93 dakika oynadı bu sezon. Bu transfer olayı Kevin Grosskreutz’un son dakika gerçekleşmeyen transferini hatırlattı.Galatasaray, 2015’te Borussia Dortmund’dan transfer ettiği ve İstanbul’a getirdiği Kevin Grosskreutz’un evraklarında imzalar eksik olduğu için lisans çıkartamamıştı. Bu skandal sonrası oyuncu yarım devre futboldan uzak kalırken, futbol oynayabileceği ikinci devreyi beklemeden Galatasaray’dan ayrılmıştı.