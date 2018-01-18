Galatasaray'da transfer zirvesi

ÖNCELİK YİNE SOL BEKTE

Erdinç Şahin

Sarı-Kırmızılı ekibin bugünile deplasmanda oynayacağımaçının ardından, transfer çalışmaları farklı bir boyut kazanacak. Kulüp başkanı, yönetime yeni giren ve başkanın sağ kolu olanve teknik direktör, transfer zirvesi için İstanbul dönüşünde’da bir araya gelecek.Bu buluşmada temaslarda gelinen son nokta masaya yatırılacak. Kulübün ekonomik durumu da göz önüne alınarak, yeni bir yol haritası çizilmesi gündemde.Fatih hoca mutlaka bir sol bek takviyesinin yanı sıra sağ bek ve stoper oynayabilecek bir isim, bir orta saha ve bir de forvet alınmasını istemişti. Ancak şu ana kadar herhangi bir somut gelişme yaşanmadı. Öncelik yine en acil ihtiyaç olan sol beke verilecek.Diğer bölgeler ise bu transferin durumuna göre takviye edilecek. Ayrıca kadroda düşünülmeyen isimlerin gönderilmesi için de çalışmalar yapılacak.