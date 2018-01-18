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Galatasaray'da transfer zirvesi

Bugünkü Buca deplasmanı sonrası İstanbul’a dönecek olan Galatasaray kafilesinde kritik bir zirve gerçekleşecek. Başkan Dursun Özbek, yönetici Serdar Güzelaydın ve teknik patron Fatih Terim, transfer zirvesi için Florya’da bir araya gelecek.

Galatasaray'da transfer zirvesi
Sarı-Kırmızılı ekibin bugün Bucaspor ile deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından, transfer çalışmaları farklı bir boyut kazanacak. Kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetime yeni giren ve başkanın sağ kolu olan Serdar Güzelaydın ve teknik direktör Fatih Terim, transfer zirvesi için İstanbul dönüşünde Florya’da bir araya gelecek.

Bu buluşmada temaslarda gelinen son nokta masaya yatırılacak. Kulübün ekonomik durumu da göz önüne alınarak, yeni bir yol haritası çizilmesi gündemde. 
 

ÖNCELİK YİNE SOL BEKTE


Fatih hoca mutlaka bir sol bek takviyesinin yanı sıra sağ bek ve stoper oynayabilecek bir isim, bir orta saha ve bir de forvet alınmasını istemişti. Ancak şu ana kadar herhangi bir somut gelişme yaşanmadı. Öncelik yine en acil ihtiyaç olan sol beke verilecek.

Diğer bölgeler ise bu transferin durumuna göre takviye edilecek. Ayrıca kadroda düşünülmeyen isimlerin gönderilmesi için de çalışmalar yapılacak.
    
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