Galatasaray'da tribünlere Fatih Terim zammı!

Erdinç Şahin

’dan kombinelere müthiş zam. Teknik direktörlük koltuğuna’in oturmasıyla yeniden şampiyonluk havasına girenikinci yarı kombineleri satışa sunuldu. En ucuz bilet 500 TL’den başlıyor, fiyatlar 2 bin 750 TL’ye kadar değişkenlik gösteriyor. Oysa sezon başında tüm ligi kapsıyan en ucuz kombine bileti 600 TL’ydi.Aradaki fark,etkisi olarak yorumlanıyor. Buna karşın taraftarın kombinelere olan ilgisi büyük. Terim geldikten sonra oynanan Göztepe maçında, Fenerbahçe derbisinin ardından sezonun en yüksek seyirci sayısına ulaşan Galatasaray’da, ikinci yarı karşılaşmalarının da dolu tribünlere karşı oynanması bekleniyor.Cim Bom ligin ilk yarısında tribünlere en fazla taraftar çeken, en fazlakartı sattıran kulüp olarak da farkını ortaya koymuştu.