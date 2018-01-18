Galatasaray'da Uğur Çiftçi sesleri



MİLLİ TAKIM'A FATİH TERİM ÇAĞIRMIŞTI

Haber Merkezi

Galatasaray, sol bek konusunda arayışlarını sürdürürken, bu konudaki rotasını Türkiye’ye çevirdi. Sene başından beri Juventus’un Ganalı futbolcu Kwadwo Asamoah ile görüşen fakat istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor.Galatasaray’ın bu konuda Gençlerbirliği’nin sol beki Uğur Çiftçi ile görüştüğü iddia edildi. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Gençlerbirliği yönetimiyle pazarlık halinde olduğu belirtiliyor. 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.Başkent ekibinin altyapısında yetişen Çiftçi bu sezon 15 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası maçında toplam 1625 dakika süre aldı.Başarılı defans oyuncusu, bu maçlarda 1 gol, 1 asist ile mücadele etti.Uğur Çiftçi, 1 kez A Milli Futbol Takımı’nda forma giydi. Çiftçi'yi Milli Takım'a şu anda Galatasaray'ın başında olanFatih Terim çağırmıştı.İHA