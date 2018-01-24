Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Galatasaray'da #YellowFriday çılgınlığı!

Galatasaray taraftarının kulübe destek amaçlı sosyal medyadan başlattığı #YellowFriday kampanyasına Sarı-Kırmızılı kulüpten de destek geldi, resmi sitesinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Galatasaray'da #YellowFriday çılgınlığı!
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni başkanı Mustafa Cengiz'in "Destek lafla olmaz, eylem sözle olmaz" çağrısına taraftar kayıtsız kalmadı. Sarı-kırmızı renklere gönül veren taraftarlar yakın tarihe damga vuracak bir kampanyanın fitilini ateşledi.

#YellowFriday etiketiyle sosyal medyada kenetlenen Galatasaray taraftarı Cuma günü GSStore'a akın edecek. Mustafa Cengiz başkanlığında, İmparator Fatih Terim yönetiminde 21. şampiyonluk için durmaksızın ilerleyen Galatasaray'da taraftar, Cuma günü GSStore'a, Cumartesi günü ise Osmanlıspor maçı için Türk Telekom Stadyumu'nda buluşacak!
 
21. şampiyonluk yolunda Galatasaray kenetlenecek, Galatasaray kazanacak!


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Boluspor yeni takım otobüsünü törenle aldı

Boluspor yeni takım otobüsünü törenle aldı
Galatasaray yönetim kurulu üyelerini KAP'a bildirdi

Galatasaray yönetim kurulu üyelerini KAP'a bildirdi
Galatasaray'da devir teslim töreni gerçekleşti

Galatasaray'da devir teslim töreni gerçekleşti
Fenerbahçe Nico Gaitan'ın peşinde

Fenerbahçe Nico Gaitan'ın peşinde
Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı açıklandı

Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı açıklandı
Yeni Malatyaspor, Doria ile anlaşmaya vardı

Yeni Malatyaspor, Doria ile anlaşmaya vardı
Galatasaray taraftarından sezonun rekoru için hazırlık

Galatasaray taraftarından sezonun rekoru için hazırlık
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Roger Federer'i sinirlendiren arıza!

Roger Federer'i sinirlendiren arıza!
Beşiktaş’ta flaş Vagner Love kararı

Beşiktaş’ta flaş Vagner Love kararı
Abdurrahim Albayrak'tan Bafetimbi Gomis açıklaması

Abdurrahim Albayrak'tan Bafetimbi Gomis açıklaması