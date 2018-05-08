Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı biletleri satışa çıkıyor!

BİLET SATIŞ DETAYLARI

KOMBİNE DEVİR İMKANI

Erdinç Şahin

Futbol takımımız Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonu 33. hafta maçında 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 19:00’da Evkur Yeni Malatyaspor ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri bugün Beyoğlu GSSTORE, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif Satış Noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı Passolig Çağrı Merkezi'nden satışa sunulacak.Bilet satışları, 8 Mayıs Salı günü saat 15:00’ten itibaren GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 9 Mayıs Çarşamba günü saat 11:00’den itibaren sadece GS Logolu Passolig kartlarına, 11 Mayıs Cuma saat 19:00’dan sonra da Evkur Yeni Malatyaspor Passolig kartı dışında tüm Passolig kartlara satış yapılacaktır.Türkiye Futbol Federasyonu’nun 03.05.2018 tarihinde verdiği PFDK kararı neticesinde; 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ODEABANK 106,107 GÜNEY TRİBÜN 119,120 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi kapsamındaki kartlarının bu maç bloke edilmesi suretiyle; taraftarlarımız dilerlerse mevcut yerlerini passo.com.tr üzerinden transfer edebilirler. 10 Mayıs Perşembe gece saat 22:00’ye kadar transfer edilmeyen yerler, kulübe transfer edilip satışa açılacaktır. Kombinenize ait maçlık bilet gelirinin masraflar hariç %60’ı 2018-2019 Futbol sezon kombine alımında indirim uygulanacaktır.Kombine sahipleri de gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2018-2019 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.