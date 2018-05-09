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Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
 

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde 5'e 2 dar pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Mariano, tedavisinin ardından sahada kondisyonerler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Serdar Aziz'in ise tedavisine devam edildi.

Galatasaray'ın bugünkü antrenmanını Karaçay Gençlik Spor Kulübü'nün genç oyuncuları da takip etti.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.


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