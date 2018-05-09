Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Erdinç Şahin

teknik direktöryönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde 5'e 2 dar pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Mariano, tedavisinin ardından sahada kondisyonerler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Serdar Aziz'in ise tedavisine devam edildi.karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.