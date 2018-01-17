Galatasaray'da yeni transfer Garry Rodrigues!

‘ARTIK GÜLEN YÜZLER VAR’

SCHALKE ONUN PEŞİNDE

Erdinç Şahin

, hocasıyüzünü güldürdü. Pazar ve pazartesi günleri üst üste oynanan 2 hazırlık maçında önce Viitorul’a 1, ardından Tuzla’ya 2 gol atan 27 yaşındaki futbolcunun performansı, tecrübeli teknik adamı bir hayli memnun etti.Terim artıkyeni transfer gözüyle bakıyor. Böylece daha önce yapılan planlarda yer alan kanat oyuncu transferi de rafa kaldırılmış durumda. Şu an itibariyle ilk 11’de Rodrigues ve Feghouli, yedek olarak da Yasin ve Sinan Gümüş’ün sağ ve sol kanat için düşünüldüğü belirtiliyor. Dolayısıyla cim Bom’da ağırlık yine sol bek ve savunmaya yapılacak takviyelere verilecek.Garry Rodrigues de hocası Fatih Terim’le ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Fatih Terim ile belki ilk defa çalışacağım ama kendisini zaten daha önce tanıyan, bilen bir futbolcu olduğumu söyleyebilirim. Şu anda takımdaki hava inanılmaz değişti. artık herkeste gülen yüzler var. İyi bir kamp dönemi geçirdik. İkinci yarı hcamızla beraber hedefimize en iyi şekilde en güçlü adımlarla ulaşmaya çalışacağız.”Almanya’da zirve yarışının içinde olan, devre arası içintransfer etmeyi planladığı öne sürüldü. alman medyasında yer alan haberlere göre 27 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro civarında bir teklif düşünülüyor. Rodrigues, kendisine gelen herhangi bir teklif olmadığını söyledi. Sarı-kırmızılı kulüp de 2021 yılına kadar mukavelesi bulunan yıldız futbolcuyu kolay kolay bırakmayı düşünmüyor.