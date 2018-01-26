Galatasaray'da yeni yönetimin görev dağılımları belli oldu

Başkanlığını Mustafa Cengiz
'in üstlendiği yönetim kurulunun dağılımı şu şekilde:
2. Başkan: AHMET ŞENKAL
Başkan Yardımcısı: ADİL ARAPOĞLU
Başkan Yardımcısı: ÜNAL ÇEVİKÖZ
Genel Sekreter: HÜSEYİN TOPRAK
Muhasip Üye: OKAN BÖKE
Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: OKAN BÖKE
Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: EROL ÖZMANDIRACI - ÖMER CANSEVER - MAHMUT RECEVİK
Binicilik, Briç ve Satrançtan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: ÜNAL ÇEVİKÖZ
Judo ve Atletizmden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: NEJAT GÜNEY
Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: EMRE ERDOĞAN
Su Sporları ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: AHMET ŞENKAL
İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: ÜNAL ÇEVİKÖZ
İç ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: DİNÇ ÜNER - ACAR BALTAŞ
Stat ve Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: MAHMUT RECEVİK - CENK SOYER
Gayrimenkul Komitesi: HÜSEYİN TOPRAK - EROL ÖZMANDIRACI
Pazarlama Komitesi: EROL ÖZMANDIRACI - ARİF BADUR - ADİL ARAPOĞLU
Erdinç Şahin