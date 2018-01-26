Galatasaray'da yeni yönetimin görev dağılımları belli oldu

Erdinç Şahin

Başkanlığını'in üstlendiği yönetim kurulunun dağılımı şu şekilde:2. Başkan: AHMET ŞENKALBaşkan Yardımcısı: ADİL ARAPOĞLUBaşkan Yardımcısı: ÜNAL ÇEVİKÖZGenel Sekreter: HÜSEYİN TOPRAKMuhasip Üye: OKAN BÖKEVoleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: OKAN BÖKEBasketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: EROL ÖZMANDIRACI - ÖMER CANSEVER - MAHMUT RECEVİKBinicilik, Briç ve Satrançtan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: ÜNAL ÇEVİKÖZJudo ve Atletizmden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: NEJAT GÜNEYMali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: EMRE ERDOĞANSu Sporları ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: AHMET ŞENKALİletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: ÜNAL ÇEVİKÖZİç ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: DİNÇ ÜNER - ACAR BALTAŞStat ve Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: MAHMUT RECEVİK - CENK SOYERGayrimenkul Komitesi: HÜSEYİN TOPRAK - EROL ÖZMANDIRACIPazarlama Komitesi: EROL ÖZMANDIRACI - ARİF BADUR - ADİL ARAPOĞLU