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Galatasaray'da yeni yönetimin görev dağılımları belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü'nde geçtiğimiz hafta gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun ardından görevi devralan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
 

Galatasaray'da yeni yönetimin görev dağılımları belli oldu
Başkanlığını Mustafa Cengiz'in üstlendiği yönetim kurulunun dağılımı şu şekilde:

2. Başkan: AHMET ŞENKAL
Başkan Yardımcısı: ADİL ARAPOĞLU
Başkan Yardımcısı: ÜNAL ÇEVİKÖZ
Genel Sekreter: HÜSEYİN TOPRAK
Muhasip Üye: OKAN BÖKE
Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: OKAN BÖKE
Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: EROL ÖZMANDIRACI - ÖMER CANSEVER - MAHMUT RECEVİK
Binicilik, Briç ve Satrançtan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: ÜNAL ÇEVİKÖZ
Judo ve Atletizmden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: NEJAT GÜNEY
Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: EMRE ERDOĞAN
Su Sporları ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: AHMET ŞENKAL
İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: ÜNAL ÇEVİKÖZ
İç ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: DİNÇ ÜNER - ACAR BALTAŞ
Stat ve Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: MAHMUT RECEVİK - CENK SOYER
Gayrimenkul Komitesi: HÜSEYİN TOPRAK - EROL ÖZMANDIRACI
Pazarlama Komitesi: EROL ÖZMANDIRACI - ARİF BADUR - ADİL ARAPOĞLU


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