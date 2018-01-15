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Galatasaray'dan Arda Turan'a gönderme

Galatasaray Kulübü'nün bugün kombine biletlere ilişkin yaptığı sosyal medya duyurusunda "Arma sevgisi"ne vurgu yapması, başkan Özbek'in "Ekonomik nedenlerle Başakşehir'e gitti" dediği Arda Turan'a bir gönderme olarak yorumlandı.

Galatasaray'dan Arda Turan'a gönderme
Galatasaray - Arda Turan - Fatih Terim üçgeninde sular durulmuyor. Bugün Başakşehir'in kendisi için düzenlediği imza töreninde konuşan Arda, "Türkiye'de yalnızca Galatasaray'da oynarım" sözünün arkasında olduğunu ancak Sarı Kırmızılı kulüpten benzer bir yaklaşım alamadığını açıklamıştı.

Bu sözler üzerine gözler tekrardan Galatasaray cephesine çevrilirken, Cim Bom'un sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım geldi.

Teknik direktör Fatih Terim'in taraftarları selamlarken çekilmiş bir fotoğrafının kullanıldığı paylaşımda "Armayı her şeyden önce tutan, kalbi Galatasaray ile atan taraftarlarımız için 2017 - 2018 sezonunun ikinci yarısının kombineleri satışa çıktı" ifadeleri kullanıldı.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Arda ekonomik sebepler nedeniyle Başakşehir'i tercih etmiştir" sözlerinin üzerine kulübün "Arma sevgisi"ni vurgulaması, bu paylaşımın Arda Turan'a bir gönderme olduğu yorumlarının yapılmasına yol açtı.
 


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