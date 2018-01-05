Galatasaray'dan Bernard bombası

BREZİLYALILAR ETKİLEDİ

Erdinç Şahin

Yeniden başkanlığa adaylığını koyan ve bu sezon mutlaka şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen'in hem taraftarları hem de teknik direktörmutlu edecek bir oyuncu almak istediği ve Başkanın ajandasındaki sürpriz isim iseolduğu öğrenildi.Bir süredir İstanbul'a gelip giden Brezilyalı yıldızın babasıyla görüşmeler yapan'in, olumlu yanıt aldığı belirtiliyor.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması nedeniyle'in transferde sorun çıkarmayacağı ve iki kulübün makul bir oranda anlaşacağı belirtiliyor.sol kanadın tozunu attırması beklenen oyuncuyu alarakile de anılan Bernard'ı alarak ezeli rakibine de bir çalım atmayı planladığı belirtiliyor. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun,'nun sarıkırmızılı formayı giymeyesi nedeniyleçok sıcak baktığı bildirildi.formaları giyen, kariyeri boyunca 225 maça çıkarken 43 gol kaydetti, 53 de gol pası verdi