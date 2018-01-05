Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Galatasaray'dan Bernard bombası

Galatasaray transfer için kolları sıvarken taraftarları coşturacak bir haber geldi.

Galatasaray'dan Bernard bombası
Yeniden başkanlığa adaylığını koyan ve bu sezon mutlaka şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Dursun Özbek'in hem taraftarları hem de teknik direktör Fatih Terim'i mutlu edecek bir oyuncu almak istediği ve Başkanın ajandasındaki sürpriz isim ise Bernard olduğu öğrenildi.

Bir süredir İstanbul'a gelip giden Brezilyalı yıldızın babasıyla görüşmeler yapan Başkan Özbek'in, olumlu yanıt aldığı belirtiliyor.
 

BREZİLYALILAR ETKİLEDİ


Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Shakhtar Donetsk'in transferde sorun çıkarmayacağı ve iki kulübün makul bir oranda anlaşacağı belirtiliyor. Dursun Özbek'in sol kanadın tozunu attırması beklenen oyuncuyu alarak Fenerbahçe ile de anılan Bernard'ı alarak ezeli rakibine de bir çalım atmayı planladığı belirtiliyor. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun, Taffarel, Maicon, Mariano ve Fernando'nun sarıkırmızılı formayı giymeyesi nedeniyle Galatasaray çok sıcak baktığı bildirildi.

Atletico Mineiro ve Shakhtar Donetsk formaları giyen Bernard, kariyeri boyunca 225 maça çıkarken 43 gol kaydetti, 53 de gol pası verdi

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ozan Tufan ve Van Persie'ye transfer izni çıktı

Ozan Tufan ve Van Persie'ye transfer izni çıktı
Emre Can'ın transferi an meselesi

Emre Can'ın transferi an meselesi
Afrika’nın parlayan yıldızı Muhammed Salah

Afrika’nın parlayan yıldızı Muhammed Salah
Çekişmeli maçın kazananı Golden State Warriors

Çekişmeli maçın kazananı Golden State Warriors
Lionel Messi'yle ilgili şok iddia!

Lionel Messi'yle ilgili şok iddia!
Arda Turan, şimdi de fitness eğitmenine yazdı! (Elif Güngör kimdir?)

Arda Turan, şimdi de fitness eğitmenine yazdı! (Elif Güngör kimdir?)
Samet Aybaba Latovlevici’yi istediklerini açıkladı

Samet Aybaba Latovlevici’yi istediklerini açıkladı
Yönetim ve Şenol Güneş'in ortak Balotelli kararı

Yönetim ve Şenol Güneş'in ortak Balotelli kararı
Son dakika! Burak Yılmaz’ın ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında

Son dakika! Burak Yılmaz’ın ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında
Şampiyonlar Ligi’ne kadın hakem geliyor

Şampiyonlar Ligi’ne kadın hakem geliyor
Taraftardan yeni 'Come to Beşiktaş' atağı

Taraftardan yeni 'Come to Beşiktaş' atağı