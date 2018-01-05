Galatasaray'dan Bernard bombası

Yeniden başkanlığa adaylığını koyan ve bu sezon mutlaka şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Dursun Özbek
'in hem taraftarları hem de teknik direktör Fatih Terim'i
mutlu edecek bir oyuncu almak istediği ve Başkanın ajandasındaki sürpriz isim ise Bernard
olduğu öğrenildi.
Bir süredir İstanbul'a gelip giden Brezilyalı yıldızın babasıyla görüşmeler yapan Başkan Özbek
'in, olumlu yanıt aldığı belirtiliyor.
BREZİLYALILAR ETKİLEDİ
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Shakhtar Donetsk
'in transferde sorun çıkarmayacağı ve iki kulübün makul bir oranda anlaşacağı belirtiliyor. Dursun Özbek'in
sol kanadın tozunu attırması beklenen oyuncuyu alarak Fenerbahçe
ile de anılan Bernard'ı alarak ezeli rakibine de bir çalım atmayı planladığı belirtiliyor. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun, Taffarel, Maicon, Mariano ve Fernando
'nun sarıkırmızılı formayı giymeyesi nedeniyle Galatasaray
çok sıcak baktığı bildirildi.
Atletico Mineiro ve Shakhtar Donetsk
formaları giyen Bernard
, kariyeri boyunca 225 maça çıkarken 43 gol kaydetti, 53 de gol pası verdi
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Erdinç Şahin