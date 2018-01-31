Galatasaray'dan Fernando'nun sakatlığıyla ilgili açıklama

Galatasaray
'ın Süper Lig'in 17. haftasında oynadığı Göztepe
maçında sakatlanan ve 1 aydan fazla süredir tedavisi devam eden Fernando
ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-Kırmızılılar, resmi siteden yaptığı duyuruyla, Brezilyalı futbolcunun tedavisinin ikinci bölümünün Portekiz'de
süreceği belirtildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Fernando Reges’in iç yan bağında üçüncü derece yırtık (subtotal bağ hasarı) ve kemik iliği ödemi nedeniyle tedavisi devam etmektedir.
Oyuncumuzun tedavisinin ikinci kısmına sağlık ekibimizin bilgisi ve teknik heyetimizin onayıyla Portekiz’de sürdürmesine karar verilmiştir.
Erdinç Şahin