Galatasaray'dan Fernando'nun sakatlığıyla ilgili açıklama

Erdinç Şahin

'ın Süper Lig'in 17. haftasında oynadığımaçında sakatlanan ve 1 aydan fazla süredir tedavisi devam edenile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.Sarı-Kırmızılılar, resmi siteden yaptığı duyuruyla, Brezilyalı futbolcunun tedavisinin ikinci bölümününsüreceği belirtildi.Fernando Reges’in iç yan bağında üçüncü derece yırtık (subtotal bağ hasarı) ve kemik iliği ödemi nedeniyle tedavisi devam etmektedir.Oyuncumuzun tedavisinin ikinci kısmına sağlık ekibimizin bilgisi ve teknik heyetimizin onayıyla Portekiz’de sürdürmesine karar verilmiştir.