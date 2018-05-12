TERİM'İN KAFASINDAKİ İSİM

3 SEZONDUR JUVE'DE OYNUYOR

KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR

'dan flaş transfer hamlesi... Sarı- Kırmızılılar'ın İtalyan deviforma giyen Hırvat santrforile temasta olduğu iddia edildi. İtalyan medyasındaki haberlere göre 31 yaşındaki golcüyü transfer etmeye en yakın takımınolduğu yazıldı.le yarış halinde...yakın çevresine, "'in yanına iyi bir santrfor isterim" dediği biliniyor. Arayışlara başlayan Galatasaray ilk hedef olarak Juventus'un yıldızı Mandzukic'e göz dikti.Juventus ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona erentakımdan ayrılmak istiyor. Ayrıca kulübüile sezon sonunda yolları ayırmak istiyor. Mandzukic, 3 sezondur'ta...Üç sezonda İtalyan ekibinde 127 maça çıkanbu karşılaşmalarda 34 gol attı... Hırvatistan'ın en önemli golcülerinden olan Mandzukic, santrfor olmasının yanı sıra kanatlarda da görev alabiliyor.