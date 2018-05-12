Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Mario Mandzukic
Gelecek sezon Gomis’in yanına iyi bir golcü isteyen Galatasaray, Juventus’un 31 yaşındaki forveti Mandzukic’in peşinde. İtalyanlar, görüşmelerin sürdüğünü ve Sarı-Kırmızılı ekibin Hırvat golcüyü almak için oldukça ısrarcı olduğunu yazdı.
TERİM'İN KAFASINDAKİ İSİM
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim yakın çevresine, "Gomis'in yanına iyi bir santrfor isterim" dediği biliniyor. Arayışlara başlayan Galatasaray ilk hedef olarak Juventus'un yıldızı Mandzukic'e göz dikti.
3 SEZONDUR JUVE'DE OYNUYOR
Juventus ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eren Mandzukic takımdan ayrılmak istiyor. Ayrıca kulübü Juventus da Mandzukic ile sezon sonunda yolları ayırmak istiyor. Mandzukic, 3 sezondur Juventus'ta...
KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR
Üç sezonda İtalyan ekibinde 127 maça çıkan Mandzukic bu karşılaşmalarda 34 gol attı... Hırvatistan'ın en önemli golcülerinden olan Mandzukic, santrfor olmasının yanı sıra kanatlarda da görev alabiliyor.
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