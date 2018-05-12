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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Mario Mandzukic

Gelecek sezon Gomis’in yanına iyi bir golcü isteyen Galatasaray, Juventus’un 31 yaşındaki forveti Mandzukic’in peşinde. İtalyanlar, görüşmelerin sürdüğünü ve Sarı-Kırmızılı ekibin Hırvat golcüyü almak için oldukça ısrarcı olduğunu yazdı. 

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Mario Mandzukic
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi... Sarı- Kırmızılılar'ın İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Hırvat santrfor Mario Mandzukic ile temasta olduğu iddia edildi. İtalyan medyasındaki haberlere göre 31 yaşındaki golcüyü transfer etmeye en yakın takımın Galatasaray olduğu yazıldı. Galatasaray, Milan ve Inter'le yarış halinde...
 

TERİM'İN KAFASINDAKİ İSİM


Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim yakın çevresine, "Gomis'in yanına iyi bir santrfor isterim" dediği biliniyor. Arayışlara başlayan Galatasaray ilk hedef olarak Juventus'un yıldızı Mandzukic'e göz dikti. 
 

3 SEZONDUR JUVE'DE OYNUYOR


Juventus ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eren Mandzukic takımdan ayrılmak istiyor. Ayrıca kulübü Juventus da Mandzukic ile sezon sonunda yolları ayırmak istiyor. Mandzukic, 3 sezondur Juventus'ta...
 

KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR


Üç sezonda İtalyan ekibinde 127 maça çıkan Mandzukic bu karşılaşmalarda 34 gol attı... Hırvatistan'ın en önemli golcülerinden olan Mandzukic, santrfor olmasının yanı sıra kanatlarda da görev alabiliyor.

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