Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Mario Mandzukic

Galatasaray
'dan flaş transfer hamlesi... Sarı- Kırmızılılar'ın İtalyan devi Juventus'ta
forma giyen Hırvat santrfor Mario Mandzukic
ile temasta olduğu iddia edildi. İtalyan medyasındaki haberlere göre 31 yaşındaki golcüyü transfer etmeye en yakın takımın Galatasaray
olduğu yazıldı. Galatasaray, Milan ve Inter'
le yarış halinde...
TERİM'İN KAFASINDAKİ İSİM
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim
yakın çevresine, "Gomis
'in yanına iyi bir santrfor isterim" dediği biliniyor. Arayışlara başlayan Galatasaray ilk hedef olarak Juventus'un yıldızı Mandzukic'e göz dikti.
3 SEZONDUR JUVE'DE OYNUYOR
Juventus ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eren Mandzukic
takımdan ayrılmak istiyor. Ayrıca kulübü Juventus da Mandzukic
ile sezon sonunda yolları ayırmak istiyor. Mandzukic, 3 sezondur Juventus
'ta...
KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR
Üç sezonda İtalyan ekibinde 127 maça çıkan Mandzukic
bu karşılaşmalarda 34 gol attı... Hırvatistan'ın en önemli golcülerinden olan Mandzukic, santrfor olmasının yanı sıra kanatlarda da görev alabiliyor.
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Erdinç Şahin