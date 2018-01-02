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Galatasaray’dan Vagner Love açıklaması!

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun iddialarına yanıt verdi. Fatih Terim'i bombalayan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Fatih Terim, benim futbolcumu arattırıyor. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunları ahlaksızca buluyorum." ifadelerini kullandı

Galatasaray’dan Vagner Love açıklaması!
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun Fatih Terim ve Vagner Love açıklamalarına yanıt verdi.

Hasan Çavuşoğlu dün gece bir TV kanalında, “Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tercümanına Vagner Love'u arattırdığı söyleniyor. Vagner'i, bir tane kulübün tercümanı arıyor. Vagner Love'un yurt dışındaki menajeri, Türkiye'deki menajerine söylüyor bunu.  Fatih Terim, benim futbolcumu arattırıyor. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunları ahlaksızca buluyorum. Önce kulübün başkanıyla görüşülür. Teknik direktörün ne haddine. Fatih Hoca'nın arattığını, Vagner'in Brezilya'daki menajeri, Türkiye'deki menajerine söylüyor. Fatih Terim bunu yapmadıysa çıkıp söylesin ifadelerini kullanmıştı.



İşte Galatasaray’dan yapılan açıklama:

“Galatasaray olarak, gerek ülkemizde gerekse dünyada transfer süreçlerinde oyuncu, kulüp, menajer dengelerini gözetme konusunda son derece tecrübeli bir spor kulübüyüz.

Buna karşın A Spor'da yayınlanan “Transfer Raporu” Programı'nda Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun oyuncuları Vagner Love ile ilgili kulübümüz, hocamız, tercümanımız ve idari çalışanlarımızı töhmet altında bırakan açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladık.

Söz konusu olan futbolcu için kulübümüz tarafından herhangi bir girişim yapılmamış olup oyuncu, transfer listemizde de bulunmamaktadır.

Böyle bir planlamamız olsaydı ilk olarak Alanyaspor Başkanı ile temasa geçilmiş olacağını belirterek, kendisinin de kulübümüzle aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”



 
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