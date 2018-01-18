Galatasaray devleri solladı

DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

Erdinç Şahin

Dünya çapında kulüplerin satışa çıkardıkları bilet fiyatlarını inceleyen İngiliz gazetesi, çarpıcı bir sonuca ulaştı.Bir stattaki tüm tribün kategorilerinin fiyatlarıyla birlikte çıkarılan ortalamaya göre, 254.8 TL ileAvrupa’da en pahalı bilet satan 8. kulüp konumunda.Sarı-Kırmızılılar bu alandagibi devleri geride bırakmış durumda.158.7 TL ile 16. sırada,ise 156.7 TL ile 18. sırada yer alıyor.Listenin zirvesinde 388.2 TL ortalama ileyer alıyor.360 TL ile ikinci sırada,ise 292.9 TL ile üçüncü sırada bulunuyor.