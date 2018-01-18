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Galatasaray devleri solladı

İngiliz Daily Mail gazetesinin yaptığı araştırmaya göre, Galatasaray Avrupa’da en pahalı bilet ortalamasına sahip 8. kulüp. Fenerbahçe’nin 16, Beşiktaş’ın 18. sırada yer aldığı listenin zirvesinde ise açık ara Arsenal var.

Galatasaray devleri solladı
Dünya çapında kulüplerin satışa çıkardıkları bilet fiyatlarını inceleyen İngiliz gazetesi Daily Mail, çarpıcı bir sonuca ulaştı.

Bir stattaki tüm tribün kategorilerinin fiyatlarıyla birlikte çıkarılan ortalamaya göre, 254.8 TL ile Galatasaray Avrupa’da en pahalı bilet satan 8. kulüp konumunda.
 

DEVLERİ GERİDE BIRAKTI


Sarı-Kırmızılılar bu alanda Manchester City, Juventus, Tottenham, PSG gibi devleri geride bırakmış durumda. Fenerbahçe 158.7 TL ile 16. sırada, Beşiktaş ise 156.7 TL ile 18. sırada yer alıyor.

Listenin zirvesinde 388.2 TL ortalama ile Arsenal yer alıyor. Chelsea 360 TL ile ikinci sırada, Real Madrid ise 292.9 TL ile üçüncü sırada bulunuyor.


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