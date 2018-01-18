Galatasaray devleri solladı

Dünya çapında kulüplerin satışa çıkardıkları bilet fiyatlarını inceleyen İngiliz gazetesi Daily Mail
, çarpıcı bir sonuca ulaştı.
Bir stattaki tüm tribün kategorilerinin fiyatlarıyla birlikte çıkarılan ortalamaya göre, 254.8 TL ile Galatasaray
Avrupa’da en pahalı bilet satan 8. kulüp konumunda.
DEVLERİ GERİDE BIRAKTI
Sarı-Kırmızılılar bu alanda Manchester City, Juventus, Tottenham, PSG
gibi devleri geride bırakmış durumda. Fenerbahçe
158.7 TL ile 16. sırada, Beşiktaş
ise 156.7 TL ile 18. sırada yer alıyor.
Listenin zirvesinde 388.2 TL ortalama ile Arsenal
yer alıyor. Chelsea
360 TL ile ikinci sırada, Real Madrid
ise 292.9 TL ile üçüncü sırada bulunuyor.
Erdinç Şahin