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Galatasaray Divan Başkanlığı'ndan belge ve süre hatırlatması

Galatasaray Divan Başkanlığı, 13-20 Ocak 2018 tarihinde yapılması öngörülen Olağanüstü Seçim Genel kuruluna katılacak adaylara belge ve süre hatırlatması yaptı.

Galatasaray Divan Başkanlığı'ndan belge ve süre hatırlatması
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

13-20 Ocak 2018 tarihinde yapılması öngörülen Olağanüstü Seçim Genel kuruluna katılacak adayların, Kulüp Tüzüğünün 61.maddesinde zikredilen tüm belgeleri 29 Aralık 2017 Cuma günü saat: 18:00’e kadar imza karşılığında Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgili Tüzük maddesi uyarınca, Tüzüğün 61. Maddesinde şekil ve içeriği belirtilmiş olan listelerini Divan Kurulu Başkanlığı'na vermemiş olanlar aday olamazlar.
 
Konu önemine binaen tüm kamuoyunun bilgisine sunulur.
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