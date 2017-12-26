Galatasaray Divan Başkanlığı'ndan belge ve süre hatırlatması

Erdinç Şahin

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:13-20 Ocak 2018 tarihinde yapılması öngörülenkuruluna katılacak adayların, Kulüp Tüzüğünün 61.maddesinde zikredilen tüm belgeleri 29 Aralık 2017 Cuma günü saat: 18:00’e kadar imza karşılığında'na teslim etmeleri gerekmektedir.İlgili Tüzük maddesi uyarınca, Tüzüğün 61. Maddesinde şekil ve içeriği belirtilmiş olan listelerini'na vermemiş olanlar aday olamazlar.Konu önemine binaen tüm kamuoyunun bilgisine sunulur.