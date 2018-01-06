Galatasaray Divan Kurulu'nun olağanüstü toplantısı yapıldı

Erdinç Şahin

Toplantı öncesi,ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş şehitler, kulübün bir numaralı üyesive arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.ardındankuruluşu, işlevi ve çalışma esasları hakkında yeni divan üyelerine bilgi sundu.Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaray Spor Kulübü'nün 1356 lisanslı sporcusu olduğunun ve bu sporcular içinde 264'ünün 2017 yılında milli takımlarda görev aldığının bilgisini verirken, 2017 yılında uluslararası ve Türkiye şampiyonalarında başarı kazanmış olan sporcu, antrenör ve yöneticilere Divan Başarı Beratı; sırasıyla Dursun Özbek, Faruk Süren, İrfan Aktar, Özkan Olcay, Celal Emon ve Nasuhi Sezgin tarafından takdim edildi.Toplantı, Divan Kurulu üyeliğine hak kazanmış 166 üyeye sırasıyla Dursun Özbek, Faruk Süren, İrfan Aktar, Serdar Eder, Mustafa Turgun, Özer Berkay, Türker Aslan, Mehmet Bilen, Ömer Işıl ve Aykutalp Derkan tarafından Divan Kurulu beratlarının verilmesiyle sonlandı.