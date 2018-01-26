Galatasaray Eto'o ile bugün görüşecek

ARADAKİ FARK 1.5 MİLYON

Erdinç Şahin

'in ısrarla istediği forvet transferini kalan kısıtlı süreye rağmen gerçekleştirmek isteyenyoğunlaşmış durumda.Kamerunlu yıldızın menajeriile bir araya gelen Sarı-Kırmızılılar anlaşma sağlayamadı. Bunun nedeni ise 36 yaşındaki Eto'o'nun istediği yıllık ücret. Eto'o'nun 1.5 yıllık sözleşme için Galatasaray'dan 4 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor.Sarı-Kırmızılılar'ın ise sezonun geri kalanı için 1 milyon Euro, önümüzdeki sezon için de 1.5 milyon Euro ödemek istediği belirlendi. Yaşanan anlaşmazlığa rağmen G.Saray, menajer De Happi ile pazarlıklarını sürdürecek. Taraflar bugün birkez daha görüşecek ve yaşanan pürüzleri ortadan gidermeye çalışacak...