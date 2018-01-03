Galatasaray evinde farklı kaybetti

Gizem Yetil

Karşılaşmanın ilk periyodunda hücumda istediği sayıları bulan ve rakibini durduran Galatasaray, ikinci periyotta bu oyununu sürdürdü ve devreye 36-35 önde girdi.İkinci yarının başından itibaren skor bulmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, son periyotta da Bourges Basket’i durduramadı ve parkeden 79-61’lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, üst üste 3. toplamda ise 6. mağlubiyetini aldı.Öte yandan müsabakanın sonralarına doğru tribündeki taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.Ahmet CömertLuka Kardum xx, Alakbar Hasanov xx, Ilias Kounelles xxEpoupa xx 8, Özge xx 3, Meltem Yıldızhan xx 3, Işıl Alben xx 5, Dubljevic xxx 12, Petronyte xx 11, Quigley xx 10, Merve Uygül x, Kobryn xx 9Marina MaljkovicPeyregne x, Jojannes xxxx 22, Ayayi xxx 22, Chartereau x 2, Plouffe xxx 17, Godin xx 4, Monpierre x 2, Sharp x 2, Tchatchouang xx 8Olivier Lafargue18-16 (Galatasaray lehine)36-35 (Galatasaray lehine)47-54 (Bourges Basket lehine)