Galatasaray evinde farklı kaybetti

Karşılaşmanın ilk periyodunda hücumda istediği sayıları bulan ve rakibini durduran Galatasaray, ikinci periyotta bu oyununu sürdürdü ve devreye 36-35 önde girdi.
İkinci yarının başından itibaren skor bulmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, son periyotta da Bourges Basket’i durduramadı ve parkeden 79-61’lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, üst üste 3. toplamda ise 6. mağlubiyetini aldı.
Öte yandan müsabakanın sonralarına doğru tribündeki taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
KÜNYE
Salon:
Ahmet Cömert
Hakemler:
Luka Kardum xx, Alakbar Hasanov xx, Ilias Kounelles xx
Galatasaray:
Epoupa xx 8, Özge xx 3, Meltem Yıldızhan xx 3, Işıl Alben xx 5, Dubljevic xxx 12, Petronyte xx 11, Quigley xx 10, Merve Uygül x, Kobryn xx 9
Başantrenör:
Marina Maljkovic
Bourges Basket:
Peyregne x, Jojannes xxxx 22, Ayayi xxx 22, Chartereau x 2, Plouffe xxx 17, Godin xx 4, Monpierre x 2, Sharp x 2, Tchatchouang xx 8
Başantrenör:
Olivier Lafargue
1. Periyot:
18-16 (Galatasaray lehine)
Devre:
36-35 (Galatasaray lehine)
3. Periyot:
47-54 (Bourges Basket lehine)
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Gizem Yetil