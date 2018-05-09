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Galatasaray, evinde yakıp yıkıyor!

Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nı tam anlamıyla kalesi haline getirdi. Sarı-Kırmızılı ekip, evinde çıktığı son 18 lig maçının 17’sini kazandı, sadece Fenerbahçe ile berabere kaldı. Yeni Malatya sınavı öncesi de en büyük kozu işte bu tablo olacak.

Galatasaray, evinde yakıp yıkıyor!
Süper Lig’de Galatasaray bir iç saha maçında mağlup olduğunda tarihler 6 Mayıs 2017’yi gösteriyordu. Sahasında Kasımpaşa’ya 3-1 yenilen Sarı-Kırmızılı ekip, o günden sonra 18 lig maçına çıkarken, 17 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Seyircisinin önünde sadece Fenerbahçe’ye puan kaybeden Cim Bom, Türk Telekom Stadı’nı tam anlamıyla kalesi haline getirdi. Sadece bu sezona bakıldığında 16 iç saha maçında 15 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunan Galatasaray, rakip filelere 44 gol gönderirken, kalesinde sadece 9 gol gördü.
 

TARAFTARIYLA BÜTÜNLEŞECEK


Yeni Malatya’yı cumartesi günü sahasında konuk edecek olan Cim Bom’un en büyük kozu da işte bu iç saha tablosu olacak. Taraftarıyla bir kez daha bütünleşmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılı ekip, bu sınavdan da 3 puanla ayrılarak, ligin son haftasındaki Göztepe deplasmanına avantajını taşımayı hedefliyor.


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