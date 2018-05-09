Galatasaray, evinde yakıp yıkıyor!

TARAFTARIYLA BÜTÜNLEŞECEK

Erdinç Şahin

’debir iç saha maçında mağlup olduğunda tarihler 6 Mayıs 2017’yi gösteriyordu. Sahasında Kasımpaşa’ya 3-1 yenilen Sarı-Kırmızılı ekip, o günden sonra 18 lig maçına çıkarken, 17 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.Seyircisinin önünde sadece’ye puan kaybeden Cim Bom, Türk Telekom Stadı’nı tam anlamıyla kalesi haline getirdi. Sadece bu sezona bakıldığında 16 iç saha maçında 15 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunan Galatasaray, rakip filelere 44 gol gönderirken, kalesinde sadece 9 gol gördü.’yı cumartesi günü sahasında konuk edecek olan Cim Bom’un en büyük kozu da işte bu iç saha tablosu olacak. Taraftarıyla bir kez daha bütünleşmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılı ekip, bu sınavdan da 3 puanla ayrılarak, ligin son haftasındaki Göztepe deplasmanına avantajını taşımayı hedefliyor.