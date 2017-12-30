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Galatasaray Fenerbahçe (Maç özeti)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yle karşı karşıya geldi. Maçtan sarı lacivertli ekip 79 - 67'lik skorla galip ayrıldı

30 Aralık 2017, Cumartesi 20:51
Galatasaray Fenerbahçe (Maç özeti)
MAÇ ÖZETİ

4.PERİYOT: Galatasaray 67 - 79 Fenerbahçe

3.PERİYOT: Galatasaray 48-63 Fenerbahçe

2.PERİYOT: Galatasaray 31 - 52 Fenerbahçe

1.PERİYOT: Galatasaray 13 - 19 Fenerbahçe


FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ, GALATASARAY ONUNCU SIRADA


Sezonun geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, averajla üçüncü sırada yer alıyor. Ligde bir maç eksiği olan Galatasaray ise beşer galibiyet ve mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor.

Galatasaray ile Adana ASKİ arasındaki 11. hafta karşılaşması, Adana ekibinin bu sezon 4. kez lisanslı başantrenörle maça çıkmadığı gerekçesiyle oynanamamıştı. Türkiye Basketbol Federasyonunun statü gereği bu maçta Galatasaray'ı 20-0 hükmen galip sayması bekleniyor.
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