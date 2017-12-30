Galatasaray Fenerbahçe (Maç özeti)



FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ, GALATASARAY ONUNCU SIRADA

Haber Merkezi

Galatasaray 67 - 79 FenerbahçeGalatasaray 48-63 FenerbahçeGalatasaray 31 - 52 FenerbahçeGalatasaray 13 - 19 FenerbahçeSezonun geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, averajla üçüncü sırada yer alıyor. Ligde bir maç eksiği olan Galatasaray ise beşer galibiyet ve mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor.Galatasaray ile Adana ASKİ arasındaki 11. hafta karşılaşması, Adana ekibinin bu sezon 4. kez lisanslı başantrenörle maça çıkmadığı gerekçesiyle oynanamamıştı. Türkiye Basketbol Federasyonunun statü gereği bu maçta Galatasaray'ı 20-0 hükmen galip sayması bekleniyor.