Milliyet Gazetesi'nden Onur Dinçer'in haberine göre; Süper Lig’de 21. kez mutlu sona ulaşarak, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray, 3. ön eleme turundaki Benfica-Fenerbahçe eşleşmesinde ezeli rakibinin turu geçmesini bekliyor. Sarı-lacivertliler, Portekiz temsilcisini saf dışı ederek play-off turuna yükselirse, Cim Bom’un da yolunu açacak.

FENERBAHÇE BENFİCA'YI YENMELİ

Son yıllarda Avrupa’da başarıya hasret kalan Galatasaray, UEFA kulüpler sıralamasında 29 bin 500 puanla 51. basamakta yer alıyor. Fenerbahçe’nin rakibi Benfica ise 80 bin puanla 15. sırada... Sarı-kırmızılılar, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi grup kurası için hazırlanan torbalarda şu an 3. torbanın son basamağında bulunuyor. Çok kritik bir noktada yer alan Cim-Bom’un 3. torbada kalabilmesi için Fenerbahçe’nin, Benfica’yı elemesi gerekiyor.

Sarı-Lacivertli takım, Portekizli rakibini safdışı ederse Galatasaray’ın kuraya 3. torbadan girme şansı devam edecek. Benfica’nın play-off turunda elenmesi halinde de sarı-kırmızılılar bu tehlikeden kurtulacak. Ancak Galatasaray’ın 3. torbada kalabilmesi sadece Benfica-Fenerbahçe eşleşmesine bağlı değil. Dinamo Kiev, Salzburg, PSV Eindhoven, Benfica ve Celtic gruplara kalmayı başaramazsa, Cim-Bom’un 3. torbanın son sıradaki yeri değişmeyecek. Bu takımlardan birinin bile grup aşamasına yükselmesi durumunda sarı-kırmızılılar 4. torbaya düşecek.