Galatasaray Florya'da şampiyonluk kutlaması yapılmayacağını duyurdu
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek 21. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'dan kutlama açıklaması geldi
Sarı kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacağını duyurdu.
Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
'Fiziki şartların elverişsizliği ve gerek taraftarımızın gerekse takımımızın güvenliği nedeniyle Florya Metin Oktay Tesisleri’nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacaktır. Büyük Galatasaray taraftarına bu konu hakkında göstereceği hassasiyetten ötürü teşekkür ederiz'