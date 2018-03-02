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Galatasaray futbolculara 5 milyon euro ödedi

Finansal Fair Play Komitesi’yle 9 Mart’ta yapılacak görüşmeler öncesi elini kuvvetlendirmek isteyen Mustafa Cengiz yönetimi, mali sıkıntıya rağmen kesenin ağzını açtı. Ocakta 4 aylık transfer taksitlerinin ilk bölümünü ödeyen Galatasaray yönetimi, dün de 5 milyon Euro’luk ikinci bölümü yatırdı.

Galatasaray futbolculara 5 milyon euro ödedi
Galatasaray yönetimi, UEFA ile 9 Mart’ta yapılacak toplantı öncesinde önemli bir adım atarak, alacaklarının büyük bir bölümü olan 5 milyon Euro’yu dün futbolcuların banka hesaplarına yatırdı.
 

FUTBOLCULARA BORÇ KAPANIYOR


Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, geçtiğimiz ay oyuncuların geriden gelen 4 aylık transfer taksitlerinin ilk bölümünü yatıran Mustafa Cengiz yönetimi, dün de 5 milyon Euro’luk ikinci bir bölümü ödeyip futbolculara olan borçlarının önemli bir kısmını kapatmış oldu. Yapılan bu ödemeyle, UEFA Finansal Fair Play Komitesi ile yapılacak toplantı öncesinde problem olabilecek önemli bir sıkıntıyı gideren yönetim, Karabük deplasmanı öncesinde de takım üzerinde adeta bir moral dopingi yaptı. Florya’da yüzleri güldüren bu gelişmeyle şampiyonluk yarışında oyuncuların motivasyonu da katlandı. 
 

PERSONELE DE ÖDEME YAPILIYOR 


Bir yandan birikmiş borçları ödemeye, diğer yandan da yeni mali kaynaklar yaratmaya çalışan yönetimin, kulüp personelinin mart ayı maaşlarını da bir hafta içinde ödeyeceği öğrenildi.


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