Galatasaray, Garry Rodrigues için kararını verdi

Erdinç Şahin

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre;'dadöneminde ligde 15 maçta 1 gol atan ve 3 asist yapanyeni hocasıile 15 maçta 5 gol-6 asistle değerini katladı.PAOK'tan 3.5 milyon Euro'ya alınan oyuncu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Newcastle, Schalke, Lyon ve Celta Vigo uzun süredir Rodrigues'i takip ediyor. Beşiktaş maçında çok sayıda scoutın izlediği 27 yaşındaki futbolcu, attığı golle geçer not aldı. Yönetim, nabız yoklayan Avrupa kulüplerine, "Sezon sonu görüşelim" mesajını iletti. UEFA kararına göre Rodrigues'in durumu belli olacak. Aslan, 15 milyon Euro değer biçtiği Rodrigues'ten gelecek para ile yeni takviye yapacak.