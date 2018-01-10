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Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde 2'nci hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı.
 

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı
Günün ilk çalışmasını saat 10.30’da basına kapalı yapan Sarı-Kırmızılı ekip, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın bir sonraki bölümünde sınırlı alanda toplu oyun gerçekleştirildi. Çalışma daha sonra interval koşuyla devam edildi. Sabah idmanı, dar alandaki toplu oyunun ardından yapılan interval koşuyla tamamlandı. Sarı-kırmızılı oyuncular antrenman sonrası toparlanmaya destek amaçlı soğuk havuz uygulaması yapıldı.

Günün ikinci çalışması ise saat 17.30’da basına açık olarak gerçekleştirildi. On istasyonlu genel kuvvet çalışmasıyla başlayan akşam antrenmanı, sınırlı alanda beşe beş hedefli ve hedefsiz grup oyunlarıyla sürdürüldü. Devam eden bölümde sınırlı alanda 10’a 10 çift kale taktik çalışma yapıldı. Akşam antrenmanı, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Mariano ve Garry Rodrigues, her iki idmanda da takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray, yarın saat 16.30’da basına kapalı çalışmalarını sürdürecek.

 


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