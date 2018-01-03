Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

NDİAYE'NİN MENAJERİ İSTEDİ

Erdinç Şahin

Bu sezon başındaki transfer döneminde 40 milyon Euro (180 milyon TL) bonservis harcaması yapan'da menajerlere toplam 8.9 milyon Euro komisyon ödeneceği açıklanmıştı.Ancak Sarı-Kırmızılı yönetimin geçen 5 aylık sürede menajerlere hiçbir ödeme yapmadığı öğrenildi. Bu durum yüzünden yabancı futbolcular olumsuz etkilenirken, seçim sürecine giren20 Ocak'a kadar kulüp kasasından para çıkışı olmayacak. Yeni seçilecek yönetim de 8.9 milyon Euro alacağı olan menajerlere kısa sürede herhangi bir ödeme yapmazsa,'ya şikayet edilme tehlikesi ortaya çıkacak.Bu arada oyuncusuna'den 18 milyon Euro'luk teklif getiren'nin menajeri 600 bin Euro olan alacağının ödenmesini istedi. Gomis, Fernando, Maicon ve Mariano'nun menajerleri Galatasaray'dan acil haber beklerken, Belhanda'nın ağabeyi ve Feghouli'nin ailesi de transferlerden komisyon alacaklar.(Sabah)