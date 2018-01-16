Galatasaray'ı elediler, yılın takımı oldular!

Erdinç Şahin

Her yıl’in başkenti’de düzenlenen spor galasındayılın futbol takımı seçilirken, ekibin İngiliz çalıştırıcısıise yılın antrenörü ödülünü aldı.Son yıllarda İsveç futbolunda büyük bir çıkış yapan Östersnds, bu sezon’nı müzesine götürürken,ön eleme turunda'ı eleyen ve gruplarda başarılı sonuçlar alarak son 32 takım arasına kaldı.’nda’ı saf dışı bırakarak dikkat çeken, Son 32 Turu’ndaile eşleşti.öğrencileri, tamamlanan’ni ise 5. sırada bitirdi.Metin Altınışık / STOCKHOLM (İHA)