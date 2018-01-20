Galatasaray için Stephane Mbia iddiası

Ara transfer döneminde takımı güçlendirmeyi planlayan Galatasaray
ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
beIN Sports Fransa
muhabiri Julien Chaput
'nün paylaştığı bilgiye göre Sarı-Kırmızılılar, bir dönem Trabzonspor
forması da giyen Stephane Mbia
ile ilgileniyor.
Çin Süper Ligi
takımlarından Hebei China Fortune
ile 2018 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu ön liberonun talipleri arasında Cimbom'un yanı sıra iki önemli İtalyan kulübünün de olduğu öğrenildi.
Trabzonspor'da yarım sezon oynayan Mbia, bedelsiz olarak transfer olduğu Karadeniz ekibinden 6 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in yolunu tutmuştu.
Erdinç Şahin