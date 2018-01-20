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Galatasaray için Stephane Mbia iddiası

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Stephane Mbia ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Kamerunlu ön libero ile Galatasaray da ilgileniyor.

Galatasaray için Stephane Mbia iddiası
Ara transfer döneminde takımı güçlendirmeyi planlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

beIN Sports Fransa muhabiri Julien Chaput'nün paylaştığı bilgiye göre Sarı-Kırmızılılar, bir dönem Trabzonspor forması da giyen Stephane Mbia ile ilgileniyor.

Çin Süper Ligi takımlarından Hebei China Fortune ile 2018 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu ön liberonun talipleri arasında Cimbom'un yanı sıra iki önemli İtalyan kulübünün de olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'da yarım sezon oynayan Mbia, bedelsiz olarak transfer olduğu Karadeniz ekibinden 6 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in yolunu tutmuştu.


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