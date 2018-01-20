Galatasaray için Stephane Mbia iddiası

Erdinç Şahin

Ara transfer döneminde takımı güçlendirmeyi planlayanile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.muhabiri'nün paylaştığı bilgiye göre Sarı-Kırmızılılar, bir dönemforması da giyenile ilgileniyor.takımlarındanile 2018 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu ön liberonun talipleri arasında Cimbom'un yanı sıra iki önemli İtalyan kulübünün de olduğu öğrenildi.Trabzonspor'da yarım sezon oynayan Mbia, bedelsiz olarak transfer olduğu Karadeniz ekibinden 6 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in yolunu tutmuştu.