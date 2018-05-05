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Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaşacak lider Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu da belli oldu. Sakatlığı bulunan Ryan Donk, kamp kadrosunda yer aldı

Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Akhisarspor maçı için 18:30'da İzmir'e hareket edecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Mariano kamp kadrosuna dahil edilmezken sakatlığı bulunan diğer oyuncu Ryan Donk ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Iasmin Latovlevici, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Sofiane Feghouli, Boran Güngör.

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor yarın saat 19.00'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 


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