Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Erdinç Şahin

haftasındaile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Akhisarspor maçı için 18:30'da İzmir'e hareket edecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Mariano kamp kadrosuna dahil edilmezken sakatlığı bulunan diğer oyuncu Ryan Donk ise kamp kadrosuna dahil edildi.Fernando Muslera, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Iasmin Latovlevici, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Sofiane Feghouli, Boran Güngör.Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor yarın saat 19.00'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya gelecek.