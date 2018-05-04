Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi için flaş iddia!

Galatasaray
'ın efsanevi futbolcusu ve eski teknik direktörlerinden Gheorghe Hagi
'yle ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Rumen basınında çıkan haberlerde Karpatların Maradona's
ı için Polonya ekibi Legia Varşova
'nın devreye girdiği öne sürüldü.
İddiaya göre Polonya kulübünün eski futbolcusu ve şimdilerin futbol yorumcusu Pawel Golanski
, Varşova yönetimi tarafından Rumen teknik adamı ikna etmesi için görevlendirildi.
Hagi, son olarak sahibi olduğu Viitorul Constanta
'yı satışa çıkarmıştı.
Erdinç Şahin