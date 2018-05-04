Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi için flaş iddia!

Erdinç Şahin

'ın efsanevi futbolcusu ve eski teknik direktörlerinden'yle ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.Rumen basınında çıkan haberlerdeı için Polonya ekibi'nın devreye girdiği öne sürüldü.İddiaya göre Polonya kulübünün eski futbolcusu ve şimdilerin futbol yorumcusu, Varşova yönetimi tarafından Rumen teknik adamı ikna etmesi için görevlendirildi.Hagi, son olarak sahibi olduğu'yı satışa çıkarmıştı.