Galatasaray'ın eski futbolcusu Blerim Dzemaili Bologna'da

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Blerim Dzemaili'yla ilgili İtalyan basınından bir transfer iddiası ortaya atıldı. Buna göre İsviçreli merkez orta saha, eski kulübü Bologna'ya geri dönüyor.