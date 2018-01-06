Galatasaray'ın eski futbolcusu Blerim Dzemaili Bologna'da

2014 yazında Napoli
'den Galatasaray
'a transfer olan, bir yıl sonra da Genoa
'ya kiralanan Blerim Dzemaili
2016'da Bologna
'ya satılmıştı.
Kariyerindeki parlak günlerini mumla arayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu hakkında bugün İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.
Çizme basını, MLS
ekiplerinden Montreal Impact
'ta top koşturan İsviçreli futbolcunun yeniden eski takımı Bologna'ya döneceğini yazdı.
Dzemaili, Galatasaray forması giydiği 2014/2015 sezonunda 20 maçta forma giymiş ve 1 gol, 2 asistlik bir performans göstermişti.
Erdinç Şahin