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Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles gözyaşlarına hakim olamadı

Bir dönem Galatasaray'da da forması giyen Alex Telles, Porto'nun Estoril karşısında oynadığı maçta golünü atmasının ardından sakatlanınca gözyaşlarını tutamadı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles gözyaşlarına hakim olamadı
Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Porto deplasmanda Estoril'in konuğu oldu. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu ve 17. dakikada Eduardo ile golü buldu.

İlk yarıda başka gol olmayınca 1-0 Estoril'in üstünlüğü ile ekipler soyunma odasına gitti

Karşılaşmanın 52. dakikasında serbest vuruştan gol atan ve durumu 1-1'e getiren Telles, attığı golün 6 dakika sonrasında ise ciddi bir şekilde sakatlandı.

58. dakikada sakatlanarak yerini Dalot'a bırakan Telles, sahayı göz yaşlarıyla terk etti. Porto'ya galibiyeti getiren goller Tiquinho (2)  kaydetti.

Estoril, 1-0 galipken ertelenen ve tam 37 gün sonra kaldığı yerden devam edilen maçı Porto, 3-1 kazanırken en yakın takipçisi Benfica ile puan farkını 5'e çıkarttı.


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