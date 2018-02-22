Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles gözyaşlarına hakim olamadı

Erdinç Şahin

deplasmandakonuğu oldu. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu ve 17. dakikada Eduardo ile golü buldu.İlk yarıda başka gol olmayınca 1-0 Estoril'in üstünlüğü ile ekipler soyunma odasına gittiKarşılaşmanın 52. dakikasında serbest vuruştan gol atan ve durumu 1-1'e getiren Telles, attığı golün 6 dakika sonrasında ise ciddi bir şekilde sakatlandı.58. dakikada sakatlanarak yerini Dalot'a bırakan Telles, sahayı göz yaşlarıyla terk etti. Porto'ya galibiyeti getiren goller Tiquinho (2) kaydetti.Estoril, 1-0 galipken ertelenen ve tam 37 gün sonra kaldığı yerden devam edilen maçı Porto, 3-1 kazanırken en yakın takipçisi Benfica ile puan farkını 5'e çıkarttı.