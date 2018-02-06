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Galatasaray’ın gözdesi Peres trafik kazası geçirdi!

Galatasaray'ın devre arasında transfer listesinde yer alan Bruno Peres, trafik kazası geçirdi.

Galatasaray’ın gözdesi Peres trafik kazası geçirdi!
İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da, dün trafik kazası geçiren Bruno PeresBenevento maçının kadrosunda yer almadı.
 
Sky Sports’un haberine göre, dün gece geçirdiği trafik kazasını yaralanmadan atlatan Bruno Peres, herhangi bir sakatlığı bulunmamasına rağmen teknik direktör Eusebio Di Francesco tarafından ligin 24’üncü haftasında oynanacak Benevento maçının kadrosuna alınmadı.



Kaza öncesi içki kullandığı iddia edilen Peres’in 2016 yılında da bir trafik kazası geçirdiği biliniyor.
 
27 yaşındaki bek oyuncusunun kadro dışı kalmasının yanı sıra kulüp tarafından para cezasına çarptırılması da bekleniyor. Bruno Peres’in adı, ara transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı.

(Skorer)


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